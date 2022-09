"Ci sono informazioni inquietanti che la Russia sta inviando in Ucraina criminali, che scontano la pena negli istituti penitenziari, con le armi in mano a combattere. Circa 400 di questi criminali, condannati per gravi crimini, sono stati inviati con le armi in mano dalla città russa di Tambov, in Ucraina." Lo ha detto l'arcivescovo maggiore di Kiev in un video messaggio.