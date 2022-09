Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 210

Kiev: videoconferenza con Commissione intelligence Camera Usa

Il capo dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina, Andriy Yermak, ha tenuto una videoconferenza con i membri della Commissione di intelligence della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Lo ha riferito l'Ufficio del Presidente, citato da Ukrinform. Yermak ha informato i membri del Congresso sulla situazione al fronte sottolineando che per più di sei mesi di guerra su vasta scala, la Russia non è stata in grado di raggiungere il suo obiettivo - la sottomissione dell'Ucraina - e ha subito grandi perdite. E questo grazie al coraggio della nazione ucraina e all'aiuto dei partner internazionali. Yermak ha ringraziato "il popolo americano, i membri del Congresso, l'amministrazione della Casa Bianca e il presidente Biden per aver aiutato l'Ucraina dal primo giorno di guerra."