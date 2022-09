Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 213

"Droni a Mosca", Kiev riduce presenza diplomatica Iran

Nel giorno in cui un attacco russo con droni iraniani sul porto di Odessa ha ucciso una persona, l'Ucraina riduce "significativamente" la presenza diplomatica del regime nel Paese. "In risposta a un atto così ostile", il governo di Kiev ha deciso di privare dell'accredito l'ambasciatore e di ridurre "significativamente" il numero del personale diplomatico presso l'ambasciata iraniana a Kiev. Ore prima le autorità ucraine avevano attaccato Teheran per la fornitura di armi alla Russia: "Si tratta di misure contro la sovranità e l'integrità territoriale del nostro Stato, nonché contro la vita e la salute dei cittadini ucraini", aveva affermato su Facebook Sergiy Nikiforov, portavoce del presidente Volodymyr Zelensky.