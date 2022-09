Rettifica

Iniziamo il flusso delle notizie che riguardano la guerra in Ucraina con una rettifica. In un nostro articolo di due giorni fa scrivevamo che l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, avrebbe inviato osservatori in Ucraina per lo svolgimento dei cosiddetti referendum nelle regioni occupate dalla Russia. Ovviamente non è così, poiché anche l'OSCE considera i suddetti referendum "illegali". Ce ne scusiamo con gli interessati e con gli utenti di rainews.it