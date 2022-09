Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 215

Giappone vieta export materie chimiche verso Russia

Il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria del Giappone ha dichiarato che amplierà le sanzioni contro la Russia imponendo il divieto di esportazione di beni e materiali relativi alle armi chimiche. "Il nostro Paese, come contributo agli sforzi internazionali in connessione con la situazione in Ucraina e tenendo conto delle misure adottate dai paesi leader, introduce misure per vietare le operazioni di commercio estero della seguente natura: l'introduzione del divieto di esportazione in Russia di beni relativi alle armi chimiche", ha affermato il ministero in una nota.