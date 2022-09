Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 218

Apple rimuove VKontakte da app store dopo sanzioni Londra

Apple ha confermato di aver rimosso le applicazioni del social network russo VKontakte dal suo App Store, come conseguenza delle nuove sanzioni varate dalla Gran Bretagna in seguito ai "referendum" per l'annessione organizzati dalla Russia nelle quattro regioni dell'Ucraina occupate. Gli utenti della piattaforma, simile a Facebook, potranno continuare a utilizzare le app se le hanno già sul proprio apparecchio ma non potranno scaricarne di nuove o eseguire aggiornamenti. Apple ha spiegato a France Presse che i servizi per la telefonia mobile di VKontakte sono controllati da soggetti sanzionati da Londra.