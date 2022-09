La cronaca della giornata di volley, oggi le Azzurre in campo contro il Kenya

Alessia Orro "Dobbiamo uscire dal girone col massimo dei punti"

Mancano due partite per portarsi fuori dal pool A da dove si esce con un bottino di risultati che conterà anche dopo. Oggi le Azzurre giocano contro il Kenya alle 18.00 (Rai2 e in streaming su rainews.it e su RaiPlay) e domenica 2 ottobre contro i Paesi Bassi alle 16.00 (Rai2 e in streaming su rainews.it e su RaiPlay).