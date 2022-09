L'Italia riposa. Oggi in campo Brasile - Giappone

Le partite di oggi in tv e in streaming

Prosegue la fase a gironi dei Mondiali di Pallavolo femminile. Oggi in campo la pool D e la pool C. Da tenere d'occhio in particolare la sfida tra Brasile e Giappone, perché del girone D che potrebbe riguardare l'Italia nel prosieguo del mondiale.

Brasile - Giappone comincerà alle 14.15. E sarà trasmessa in diretta da Rai Sport + HD, e in simulcast in streaming su rainews.it e su Rai Play.

Alle 19 sarà la volta di Stati Uniti - Germania, girone C. Le nord-americane sono a punteggio pieno e vogliono mantenere il primato in classifica per avere un accoppiamento più favorevole al turno successivo.

La partita sarà su Rai Sport + HD, e in streaming su rainews.it e su Rai Play.