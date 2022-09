Stasera la finale dei Mondiali di pallavolo Italia - Polonia

Alle 21 la finale Italia - Polonia su Rai, rainews.it e Rai Play

L'Italia mancava in una finale mondiale da 24 anni. L'appuntamento è per stasera alle ore 21 alla Spodek Arena di Katowice, in Polonia. Dall'altra parte della rete, proprio i padroni di casa polacchi.

Gli azzurri quindi dovranno avere la meglio sulla Polonia, ma anche sui 12 mila tifosi che gremiranno il palazzetto.

Ma i ragazzi del ct Ferdinando De Giorgi non si sono fatti intimorire in questi giorni di mondiale. E quindi arriveranno con la loro determinazione a giocarsi il trono mondiale.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1, e in streaming su rainews.it e su Rai Play.

Prima, nel pomeriggio alle ore 18, ci sarà la “finalina” tra il Brasile e la Slovenia. La partita sarà trasmessa in streaming su rainews.it e Rai Play.