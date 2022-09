Mondiali di pallavolo, l'Italia alla prova di Cuba. Oggi al via gli ottavi

Le 2 partite di oggi

Al via oggi gli ottavi di finale. La prima sfida vedrà i padroni di casa della Slovenia affrontare la Germania: si parte alle 17.30.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su rainews.it, e poi in differita su Rai Sport + HD.

Poi in serata, alle 21.15, tocca agli azzurri: Italia-Cuba. La partita sarà trasmessa in diretta da Rai 2, e in simulcast su rainews.it.