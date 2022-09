Gli ottavi di finale di oggi

Seconda giornata degli ottavi di finale.

Oggi alle 17.30 in campo Stati Uniti contro Turchia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su rainews.it, e poi in differita su Rai Sport + Hd.

In serata, alle 21, i padroni di casa della Polonia contro la Tunisia. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport + HD, e in simulcast in streaming su rainews.it