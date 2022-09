Alle 17.30 l'Italia alla prova della Francia per conquistare la semifinale

Campioni del mondo contro: sfida De Giorgi-Giani

L'Italia alla prova della Francia. Ex campioni di del mondo azzurri su fronti opposti per conquistare la semifinale dei mondiali di Polonia e Slovenia. Da una parte Ferdinando De Giorgi, ct azzurro, dall'altra Andrea Giani, ct della Francia.

Una sfida difficile. Ma che l'ItalVolley vuol vincere. Ed entrare così nelle prime 4 del mondo.

Italia-Francia è oggi alle 17.30. Sarà trasmessa in diretta su Rai 2, e in simulcast in streaming su rainews.it

Stasera alle ore 21 l'altro quarto di finale, tra Slovenia e Ucraina, dalla quale uscirà l'altra semifinalista. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su rainews.it, e in differita su Rai Sport + HD.