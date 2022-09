Sicilia, Regionali: la diretta dello scrutinio. Politiche: vince centro destra ma M5s primo partito

Regionali: in Sicilia ha votato il 48,62%, in aumento

In Sicilia per le elezioni regionali ha votato il 48,62% degli elettori. Alle precedenti regionali nel 2017 aveva votato il 46,75%. Così nel report dell'ufficio elettorale della Regione. Su 4.627.146 di aventi diritto al voto, sono andati alle urne in 2.249.870. (Alle precedenti regionali su 4.661.111 elettori avevano votato in 2.179.185). In Sicilia per le politiche vi è stato un calo di oltre il 5% dei votanti. La differenza delle percentuali dei votanti è stata spiegata dalla Regione perchè è da considerare che "la base elettorale per le regionali è diversa da quella per le politiche, perché lo Stato non considera gli elettori esteri, che non hanno optato per il voto per corrispondenza".