L'ultimo saluto di Londra. La bara della Regina in corteo verso Westminster Hall

Un giorno festivo per la Regina

Oltre 120 mila persone hanno firmato la petizione per istituire un giorno festivo intitolato alla regina Elisabetta II, dopo la sua morte la settimana scorsa a 96 anni. La campagna è stata lanciata da John Harris sul sito Change.org: "Credo che abbiamo bisogno di un nuovo giorno festivo per celebrare la vita del nostro più grande sovrano: un giorno della Regina Elisabetta. Un giorno in cui la nostra nazione si riunisce e celebra sia la vita della regina, sia la nostra gratitudine per l'istituzione della Famiglia reale", ha spiegato.