Camere, al via la seduta per il voto sulle vicepresidenze

Camera: al via la seduta per l'elezione dei vicepresidenti

È iniziata nell'aula della Camera la seduta per l'elezione dei vicepresidenti, questori e segretari d'aula. La votazione avviene per chiama nominale e a ogni deputati vengono consegnate tre schede, verde per i vicepresidenti, gialla per i questori e rosa per i segretari. Ciascun parlamentare scrive sulla propria scheda due nomi per i vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per agevolare le operazioni di scrutinio fuori dalla cabina sono state collate tre urne distinte. Per lo scrutinio sono stati estratti a sorte 12 deputati.