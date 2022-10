Stamane al Colle i presidenti delle Camere, poi i partiti

Al via stamani le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. I primi a essere ricevuto da Mattarella saranno La Russa alle 10 e Fontana alle 11. Dalle 16:30 alle 19 sarà il turno di Verdi-Sinistra, Azione-Iv, M5s e Pd. Domattina il centrodestra, che al Colle salirà unito in una delegazione Fdi-Lega-Fi-Moderati. Possibile l'incarico domani sera.