Giornata politica in diretta. Meloni: risposte efficaci su caro gas e principali problemi del Paese

Santanchè (Fdi): "Scenario difficilissimo, lavorare a testa bassa per dare governo adeguato agli italiani"

"Ci troviamo in uno scenario difficilissimo, con una guerra in Europa e una crisi energetica che ci rimandano a tempi che credevamo relegati al passato. Quindi dobbiamo lavorare a testa bassa per dare un governo adeguato agli italiani - così la coordinatrice di Fratelli d'Italia in Lombardia, Daniela Santanchè, intervistata dal Corriere della sera e La Repubblica. Rispetto alla diminuzione della presenza di donne nel prossimo Parlamento, la senatrice ribadisce il no di FdI alle quote rosa perché "non siamo una specie protetta, una categoria da difendere - sottolinea - devi andare avanti se sei intelligente e se sei capace, non semplicemente perché sei donna, perché un uomo ti dà il permesso". La minore presenza di donne del prossimo Parlamento "sarà compensato dalle donne al governo".