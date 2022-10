La giornata politica in diretta. Berlusconi: "No ai tecnici puri”

Governo: Berlusconi: “Non credo nei tecnici puri”

"No ai tecnici puri”, Forza Italia sia considerata “al pari della Lega nella compagine di governo”, Draghi un patrimonio del Paese, con “tutte le carte in regola per un ruolo internazionale”, così il leader di FI, Silvio Berlusconi, in una intervista a la Stampa, commentando il suo incontro dei giorni scorsi con la premier in pectore (Giorgia Meloni), che dice di aver trovato “prudente ed equilibrata". Berlusconi aggiunge poi - analizzando il risultato elettorale - che “il suo partito non ha perso voti a favore di altri”. Sul nuovo esecutivo spiega che “dovrà prevalere la qualità, prima ancora della rappresentatività”. Quanto all'atteggiamento verso la Russia, sottolinea che la linea dovrà essere esattamente quella del governo precedente.