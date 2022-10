Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 221

Unicef: a Kharkiv uccisi 13 bambini e donna incinta

"Sono terribili le notizie che ci arrivano dai nostri uffici a Kharkiv dove oggi 13 bambini e una donna incinta sono stati uccisi nella regione di Kharkiv. I nostri cuori e i nostri pensieri sono per le famiglie drammaticamente colpite". Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef Italia. "Questa guerra - prosegue - continua a mietere vittime innocenti, speranze e sogni di tanti bambine e bambini. Come nei primi mesi di guerra l'Italia e il mondo intero devono tornare in piazza e gridare basta a questo scempio",

conclude. Secondo le autorità ucraine, si legge su Ukrinform, il bilancio provvisorio dell'attacco a una colonna di mezzi civili nei pressi di Kupiansk è di 24 morti, tra cui 13 bambini.