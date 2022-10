Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 225

Aeronautica: caccia italiani intercettano 4 velivoli militari russi in spazio Nato

Decollo immediato ieri, per gli Eurofighter italiani, il cosiddetto "scramble" in gergo tecnico, impegnati in attività di controllo aereo in Polonia per intercettare 4 caccia russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese prima di essere costretti a rientrare in quello di Kaliningrad. Lo si apprende dal profilo Twitter dell'Aeronautica Militare.