Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 227

Georgieva (Fmi): forte incertezza, rischio che debito Kiev diventi insostenibile

"L'invasione russa dell'Ucraina, iniziata più di sette mesi fa, ha causato ingenti perdite di vite umane, massicci sfollamenti di popolazione e una significativa distruzione di infrastrutture e alloggi. L'impatto sull'attività economica è stato enorme: il PIL reale si è gravemente contratto, l'inflazione è aumentata notevolmente, il commercio è stato interrotto e il disavanzo di bilancio è aumentato a livelli senza precedenti". Lo ricorda Kristalina Georgieva, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, dopo la decisione del Consiglio Direttivo che ha autorizzato un finanziamento di 1,3 miliardi di dollari a Kiev. "L'Ucraina - aggiunge - deve affrontare rischi e incertezze legati alla pericolosa situazione della sicurezza, alla capacità di attuazione delle politiche e agli sviluppi esterni". In questo contesto per la Georgieva "l'incertezza molto elevata rende difficile, al momento, valutare con sufficiente precisione ciò che sarebbe necessario per garantire la sostenibilità del debito ucraino, ma il bilancio delle probabilità suggerisce che vi sono maggiori rischi che il debito venga insostenibile".