Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 235

Lukashenko: Nessun problema di comunicazione con Putin

"Quando si tratta delle nostre relazioni personali con il presidente Putin, non sono state sempre prive di problemi. Abbiamo avuto le nostre controversie e discussioni occasionali, come accade con gli amici più cari e i partner affidabili. Come ho detto una volta, nessuno ha un livello di relazioni come quello tra i presidenti della Bielorussia e della Russia", ha detto Lukashenko in un'intervista alla Nbc. Il presidente bielorusso ha aggiunto che i suoi rapporti con Putin si sono rafforzati di recente:"Ci fidiamo completamente l'uno dell'altro. Per questo abbiamo quasi zero problemi di comunicazione". Lukashenko ha anche affermato che l'Occidente si sbaglia nella valutazione su Putin: "Non è quello che si pensa in Occidente e negli Stati Uniti. È un uomo adeguato, sano e atleticamente in forma, come si può vedere dal suo aspetto. È una persona completamente adeguata", ha detto Lukashenko.