Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 237

Ue e Pentagono valutano di pagare servizio Starlink

Ue e Pentagono valutano la possibilità di finanziare la fornitura dei servizi internet Starlink in Ucraina, attualmente pagati da Elon Musk, dopo che Musk ha affermato che la sua compagnia SpaceX non poteva continuare a pagare indefinitamente. Il capo di Tesla in seguito ha cambiato idea e ha detto che avrebbe continuato a finanziare il servizio, ma intanto, a quanto riferisce Politico citando fonti dell'Amministrazione, il Pentagono starebbe valutando se finanziare la rete satellitare, attingendo dal fondo creato per la fornitura a lungo termine a Kiev di armi ed equipaggiamento militare. Quanto all'Europa, il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis, in un'intervista allo stesso giornale, ha rivelato che i paesi dell'Ue stanno discutendo se contribuire con fondi per garantire agli ucraini il loro accesso ai servizi Internet. Landsbergis ha suggerito che l'accesso a Internet dell'Ucraina non dovrebbe essere lasciato nelle mani di una singola persona "superpotente" che potrebbe "svegliarsi un giorno e dire: 'Questo non è più quello che mi sento di fare e questo è quanto'". L'argomento è entrato nella discussione della riunione dei 27 ministri degli Esteri dell'Ue, secondo Landsbergis. Il capo della politica estera dell'Ue Josep Borrell ha sollevato l'argomento, "e anche alcuni paesi si sono uniti", ha affermato il ministro, senza specificare quali paesi. "Se succede nell'Ue, è ancora meglio", ha detto. "Non vedo perché non potrebbe".