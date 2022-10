Kiev: colpita Bakhmut con proiettili a grappolo, ci sono feriti

Onu: oltre 6mila morti tra i civili da inizio guerra

Sono oltre 6mila i civili rimasti uccisi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina e il numero è probabilmente molto più alto di quanto si possa al momento registrare: lo ha detto Rosemary DiCarlo, la vicesegretaria generale dell'Onu per gli affari politici e il peacebuilding (Undppa), a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina. "Al 18 ottobre, l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani ha registrato 15.956 vittime civili: 6.322 morti e 9.634 feriti dal 24 febbraio". Nella guerra, ha aggiunto, sono rimasti uccisi anche "almeno 397 bambini".DiCarlo ha sottolineato che le Nazioni Unite sono preoccupate per la distruzione delle infrastrutture energetiche critiche. "In combinazione con l'impennata dei prezzi del gas e del carbone, la privazione causata da questi attacchi minaccia di esporre milioni di civili a condizioni di vita estreme e persino pericolose per la vita questo inverno".