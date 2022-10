Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 244

Stati Uniti: Sosterremo l'Ucraina, ma non entreremo in guerra

Gli Stati Uniti sosterranno l'Ucraina ma non entreranno in guerra. Lo ha ribadito il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price. "Saremo a fianco dell'Ucraina" ma come ha più volte detto il presidente Joe Biden gli Stati Uniti "non entreranno in guerra. La cosa più importante che possiamo fare è offrire sostegno" in modo che Kiev possa sedersi a un eventuale tavolo delle trattative in una posizione di forza. "Non c'è nessun cambio nella posizione americana - ha aggiunto Price -. Il presidente è stato chiaro: Non entreremo, e non cercheremo di entrare in guerra con la Russia". 23:25.