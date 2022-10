Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 247

Aiea: In un paio di giorni missione a Chernobyl per valutare sicurezza centrale

L'Agenzia Internazionale per L'energia Atomica (Aiea) invierà in un paio di giorni un team di esperti per valutare la situazione della sicurezza intorno alla centrale nucleare di Chernobyl, ha dichiarato il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi, riportato dalla Tass. Secondo le sue parole, la missione non è legata ai rapporti della Russia sui piani dell'ucraina di inscenare una provocazione con una "bomba sporca". "Gli esperti dovrebbero arrivare in un paio di giorni in Ucraina nelle strutture dove sono state fatte le accuse di lavoro clandestino per fabbricare dispositivi nucleari e dovremmo raggiungere una conclusione in giorni, non settimane" ha detto Grossi al termine del Consiglio di Sicurezza Onu riguardo le accuse di Mosca a Kiev di voler usare bombe sporche.