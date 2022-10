Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 249

Zelensky: La Russia ha deliberatamente esacerbato la crisi alimentare già da settembre

La Russia ha iniziato ad aggravare deliberatamente la crisi alimentare già a settembre, quando ha bloccato la circolazione delle navi con i nostri prodotti alimentari. Da settembre a oggi, nel corridoio del grano si sono già accumulate 176 navi che non possono seguire la loro rotta, ha detto il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. Alcuni vettori di grano sono in attesa da più di tre settimane. Si tratta di un blocco assolutamente deliberato da parte della Russia. È un'intenzione assolutamente trasparente della Russia di riportare la minaccia di una carestia su larga scala in Africa e in Asia", ha continuato Zelensky. Attualmente, più di 2 milioni di tonnellate di cibo sono in mare, ha osservato. Ciò significa che l'accesso al cibo è peggiorato per oltre 7 milioni di consumatori. 0. 25