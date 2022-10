Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 250

Huawei lascia la Russia

La società cinese Huawei ha interrotto completamente le spedizioni dirette di smartphone in Russia e potrebbe ritirarsi definitivamente dal mercato russo, lo scrive il quotidiano Izvestia. L'azienda ha smesso di fornire stazioni base cellulari alla Russia in primavera e avrebbe trasferito i suoi dipendenti in Kazakistan e Uzbekistan.