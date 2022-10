Meloni e La Russa, vertice da Berlusconi per le trattative su Governo e presidenza delle Camere

La Lega è pronta per il Viminale e non esclude Piantedosi

La Lega è pronta ad occuparsi del Viminale. È il messaggio della Lega inviato da Matteo Salvini al termine del consiglio federale. Salvini è tornato a rivendicare per sé e per il partito di via Bellerio il dicastero dell'Interno, sottolineando ancora una volta il lavoro svolto durante il governo Conte I. Un ruolo che Salvini potrebbe tornare a ricoprire ma non si esclude, secondo quanto si apprende, la “soluzione” di Matteo Piantedosi, suo capo di gabinetto negli anni al Viminale. Un'opzione che, sempre all'interno di uno schema gradito alla Lega che potrebbe essere considerata positiva, secondo quanto si apprende.

"Il partito di Matteo Salvini - come filtra dal partito - non vede l'ora di cominciare a occuparsi dei dossier di governo. Il segretario ha spiegato che se verrà chiesto alla Lega di occuparsi di temi fondamentali come economia, sicurezza, opere pubbliche e autonomia "sappiamo come farlo e con chi farlo". Per Salvini "sarà un onore"