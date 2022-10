Mondiali di Pallavolo, l'Italia ritrova la Cina: ma questa volta è "dentro o fuori"

Oggi i quarti di finale, il programma

Dopo la lunga fase a gironi, ben 2 gironi, i Mondiali di pallavolo femminile arrivano alla fase dei quarti di finale.

Oggi le 4 sfide del “dentro o fuori”. Ad aprire le danze l'Italia, che trova di nuovo la Cina. L'appuntamento è alle ore 17. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, e in simulcast in streaming su rainews.it e su Rai Play.

Quasi in contemporanea, alle 17.30, Stati Uniti - Turchia.

In serata, invece, alle ore 20 ci sarà Brasile - Giappone. E' da questo match che uscirà la sfidante delle Azzurre in caso di passaggio alle semifinali.

Alle ore 20.30 si chiude con Serbia - Polonia. Questa partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport + HD, e in simulcast in streaming su rainews.it e Rai Play.