L'Italia contro la Cina per chiudere al primo posto la fase 2

L'Italia ha la certezza matematica di essere ai quarti di finale dei mondiali di pallavolo femminile. Ora l'obiettivo è chiudere anche la fase 2 in testa al girone. Questo permetterebbe alle Azzurre di trovare ai quarti di finale la quarta classificata del proprio girone. In teoria quindi una sfida più agevole. Anche se, va detto, il percorso di questo mondiale è molto anomalo.

Quindi, il ct Davide Mazzanti ha sottolineato più volte che è inutile fare calcoli: in un mondiale ciò che conta è vincere tutte le partite.

Quindi l'appuntamento è per oggi alle ore 13.30 contro la Cina, in diretta tv su Rai 2 e in simulcast in streaming su rainews.it e su Rai Play.