Ai Mondiali di Pallavolo i primi verdetti: oggi Brasile - Cina e Usa - Serbia

Le partite di oggi

Penultima giornata della fase 1 dei Mondiali di Pallavolo femminile. Oggi arriveranno i primi verdetti.

Particolare attenzione al girone D, perché è quello che interesserà l'Italia nel prosieguo del cammino. Ed oggi c'è una sfida ai massimi livelli: Brasile - Cina.

Le asiatiche hanno vinto 4 partite e sono in testa al girone. Le sudamericane vogliono provare a vincere, e a vincere bene, per conquistare il primo posto.

Una partita tutta da guardare alle ore 14 in diretta streaming su rainews.it e su Rai Play. Poi sarà trasmessa in differita su Rai Sport + HD.

Ma oggi occhi puntati anche sulla "pool C", dove andrà in scena un altro big match: Stati Uniti - Serbia. Entrambe sono in testa al girone con 4 vittorie: quindi, chi vince passerà il turno come prima.

Anche questa sfida sarà trasmessa in diretta streaming su rainews.it e su Rai Play, appuntamento alle ore 19.