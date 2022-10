L'Italia deve rialzarsi dopo la prima sconfitta, oggi in campo contro il Giappone

Il tabellino di ieri Italia-Brasile

Tabellino: ITALIA - BRASILE 2-3 (20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17)

ITALIA: Orro 1, Bosetti 5, Chirichella 6, Egonu 37, Pietrini 13, Danesi 13, De Gennaro (L). Lubian, Malinov, Fersino, Sylla 7. N.e: Gennari, Bonifacio, Nwakalor. All. Mazzanti

BRASILE: Macris 2, Gabi 30, Carol 11, Tainara 15, Pri Daroit 6, Carol Gattaz 10, Natinha (L). Roberta, Kisy 2, Lorenne 1, Rosamaria. N.e: Gambatto, Alexandre, Viezel. All. Zé Roberto

Arbitri: Simonovic (SUI) e Myoi (JPN)

Durata Set: 25’, 28’, 28’, 29’, 20’.

Italia: 3 a, 16 bs, 15 mv, 35 et.

Brasile: 1 a, 12 bs, 14 mv, 26 et.