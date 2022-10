Il Brasile affronta il Porto Rico: occasione per agganciare l'Italia in testa alla classifica

Le partite di oggi

Solo 2 partite oggi ai Mondiali di Pallavolo femminile. Entrambe del girone E, ovvero quello dell'Italia. E oggi le Azzurre potrebbero essere raggiunte in testa alla classifica.

La prima a tentare l'aggancio sarà il Brasile, ovvero la squadra che ha inflitto all'ItalVolley la prima sconfitta. Il match delle sudamericane si annuncia facile: contro il Porto Rico. La sfida è fissata alle ore 16, e sarà in diretta streaming su rainews.it e alle ore 23.50 sarà trasmessa in differita da Rai Sport + HD.

In serata il secondo assalto arriverà dalla Cina, che affronterà le padrone di casa dei Paesi Bassi. Partita più incerta. Ma che le asiatiche vogliono vincere per raggiungere l'Italia a quota 6 vittorie.

L'appuntamento è alle ore 20 in diretta su Rai Sport + HD, e in simulcast in streaming su rainews.it e su Rai Play-