Restano in gioco le più forti, stasera in diretta la prima grande semifinale: Serbia-Stati Uniti

Dopo il 3-1 dell'Italia di ieri contro la Cina , oggi c'è grande attesa per una seminfinale che si preannuncia succosissima. Serbia-Usa oggi alle 20.00 da Gliwice, in Polonia. Le balcaniche sono in grande forma, il risultato è aperto e la valenza tecnica delle due formazioni è indiscutibile.

Le americane attaccheranno con Alexandra Frantti, Andrea Drews e Kelsey Robinson, fortissima anche la centrale Haleigh Washington. La Serbia punterà sulla capitana macinapunti Tijana Boskovic.

La vincente andrà in finale dove incontrerà una tra Italia e Brasile (che giocheranno domani e come sempre saranno in diretta streaming anche qui su rainews.it)