Si vota per il presidente della Camera, la Lega punta su Fontana

Castellone (M5S): qualcuno si prepara a fare finta opposizione

L'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato è "una partenza molto preoccupante per il Paese", avverte Mariolina Castellone, capogruppo in Senato del M5S in un'intervista a La Stampa. "Alla prima prova questo centrodestra si è spaccato, come era già intuibile in campagna elettorale, quando portavano proposte continuamente discordanti. Ora però c'è una legge di bilancio che incombe". Ma chi tra i senatori dell'opposizione ha votato per La Russa? "Andrei a guardare chi ha un programma simile a quello del centrodestra: sul lavoro, sul nucleare, sull'autonomia differenziata. C'è qualcuno che si prepara a fare una finta opposizione".