Coppa Davis 2022, l'Italia cerca l'impresa nella semifinale contro il Canada: guarda la diretta

Il programma

Alle 13 primo singolare Sonego-Shapovalov, a seguire Musetti opposto a Auger Aliassime. Poi il doppio Fognini-Bolelli contro Shapovalov-Pospisi.

Nel primo incontro si incontrano i numeri 2.

Il canadese, mancino, può concedere qualcosa all'italiano ma Sonego deve scendere in campo “aggressivo come con Tiafoe” dice Paolo Canè in attesa che si scenda in campo.