Frana a Casamicciola: otto morti, recuperato il corpo di Michele, 15 anni. Si scava ancora

Musumeci: "Con nuove piogge c'è il rischio di altri smottamenti"

“Si continua a lavorare e scavare nel fango, soprattutto nella strada più a monte, quella maggiormente colpita. Il problema serio è rappresentato dalla possibilità di ulteriori piogge nei prossimi giorni e ci potrebbe essere una replica di smottamento: per questo le autorità hanno provveduto a ridisegnare la zona rossa, anche se ci sono persone che non vogliono abbandonare le loro case per timori di sciacallaggio”: a dirlo è il ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare, Nello Musumeci.