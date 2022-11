Governo, oggi Meloni a Bruxelles: "La voce dell'Italia sarà forte"

Serracchiani: a Bruxelles andiamo con le gomme un po' sgonfie

A Bruxelles, "Meloni non parte da zero. Arriva in contesto in cui la strada è stata preparata da Mario Draghi. Ora deve raccogliere frutti di quel lavoro, evitando magari di mettere in discussione Pnrr o posizioni che ormai in Europa sono acquisite". Lo sottolinea, intervenendo a Start su Skytg24, il capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani. "Certo andiamo con le gomme un po' sgonfie - aggiunge - visto che abbiamo rinviato Cartabia e rigassificatori. Andiamo con tante idee e costruttive, me lo auguro, e tanti nodi. Credo che Meloni li detta sciogliere e anche velocemente, perché è importate essere legati a un contesto europeo in cui dobbiamo andare avanti con le riforme. I rallentamenti con ci rassicurano".