Cop 27, si apre tra polemiche e speranze la conferenza sul clima

Von der Leyen, "fare il possibile per mantenere 1,5 gradi"

''Dobbiamo fare tutto quanto è nelle nostre possibilità per mantenere i 1,5 gradi a portata di mano. L'Europa mantiene la rotta". Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen mentre la Cop27 sul clima prende ufficialmente il via in Egitto con la partecipazione dei capi di Stato e di governo. ''Dobbiamo affrontare molte sfide, ma il cambiamento climatico è la più grande", ha detto Von der Leyen aggiungendo che ''questa Cop27 dovrà tenere traccia delle promesse".