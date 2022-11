Il giorno di Djokovic contro Ruud. Il serbo rincorre il primato di Roger Federer

La finale tra Djokovic e Ruud

Inizia fra poco la finale tra Novak Djiokovic e Casper Ruud. Il serbo approda per l'ottava in carriera all'ultimo atto delle Finals, torneo che ha vinto già cinque volte. Vincendo oggi contro Ruud, Nole eguaglierebbe quindi il record di Roger Federer, che in carriera ha conquistato per sei volte il torneo dei maestri. Vincendo porterebbe a casa un montepremi finale di 4.740.300 dollari, il premio più alto mai assegnato al vincitore di un singolo torneo.

Il norvegese è alla sua seconda presenza a Torino. E’ il numero quattro Atp, al Pala Alpitour di Torino sta vivendo un grande momento di forma proprio nel finale di stagione (quest'anno ha raggiunto la finale al Roland Garros e agli Us Open. )

I due si sono affrontati tre volte, sempre in Italia, e Nole si è imposto due volte sulla terra rossa di Roma (2020 e 2022) e lo scorso anno alle Finals di Torino.