Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 252

Il gruppo russo Wagner rischia un'azione legale nel Regno Unito per il "terrorismo" in Ucraina

Lo studio legale britannico McCue Jury and Partners ha annunciato ieri di aver compiuto il primo passo verso un'azione legale "innovativa" contro il gruppo mercenario russo Wagner, accusato di aver commesso "terrorismo" in Ucraina. L'azione legale proposta mira a scoprire miliardi di dollari di risarcimenti per le vittime dei mercenari.