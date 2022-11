Live guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 254

Scambio detenuti, Mosca ne vuole quanti più possibile

In un potenziale scambio di detenuti con Washington, la Russia sta cercando il rilascio di quanti più cittadini possibile: lo ha annunciato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, commentando con l'agenzia Tass la situazione intorno al possibile scambio."Lo sottolineo ancora: la cosa più importante per noi è che quanti più russi possibile, che si trovano nei sotterranei americani, tornino a casa", ha detto il diplomatico, rispondendo a una domanda sull'andamento del dialogo. Antonov ha parlato con i giornalisti dopo aver visitato il russo Alexander Vinnik, che è in custodia cautelare nello Stato della California in attesa dell'udienza del tribunale statunitense sul merito del suo caso. Antonov ha visitato Vinnik nella prigione di Santa Rita nella contea di Alameda, non lontano da Oakland e San Francisco.