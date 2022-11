Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 255

Zelensky: siamo pronti per una pace giusta

"Siamo pronti per la pace, per una pace giusta, la cui formula abbiamo più volte espresso. Il mondo conosce la nostra posizione. Rispetto per la Carta delle Nazioni Unite, rispetto per la nostra integrità territoriale, rispetto per il nostro popolo e la dovuta giustizia per il terrorismo. Questa è la punizione per tutti coloro che sono colpevoli e il pieno risarcimento da parte della Russia per i danni che ci ha causato". Lo ha detto il presidente ucraino Voldymyr Zelensky in un video diffuso su Telegram. "L'Ucraina sarà libera. E il nostro intero confine sarà ripristinato, sia a terra che in mare. Sia a est che a sud", ha aggiunto.