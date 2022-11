Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 256

Gli Stati uniti vorrebbero che Kiev non chiuda apertamente a eventuali negoziati con Mosca

L'amministrazione Biden sta incoraggiando privatamente i leader ucraini a lanciare segnali di apertura verso negoziati con la Russia e a smettere di rifiutarsi pubblicamente di avviare negoziati a meno che il presidente russo Vladimir Putin non venga deposto. Lo riporta il Washington Post. La richiesta americana, aggiunge il quotidiano, non mira a spingere l'Ucraina a negoziare, ma un tentativo che garantisca a Kiev il sostegno di quei paesi che non vogliono che la guerra continui ancora a lungo.

Il Washington Post scrive anche che potrebbe essere un segnale di prudenza in vista delle prossime elezioni di midterm. Una vittoria dei conservatori potrebbe mettere in seria difficoltà la linea della Casa Bianca di appoggiare Kiev senza indugi. Finora Washington ha garantito agli ucraini aiuti militari per oltre 17 miliardi di dollari, il più grande intervento finanziario dai tempi della Guerra fredda.