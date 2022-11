Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 257

Zelensky: più di 4,5 milioni di persone senza elettricità

In Ucraina oltre 4,5 milioni di persone non hanno accesso all'elettricità a causa degli attacchi russi. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video, spiegando che la situazione più difficile è attualmente a Kiev e nell'Oblast della capitale.