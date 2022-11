Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 260

Nbc: Ne' Kiev ne' Mosca potranno raggiungere obiettivi

In Occidente, alcuni funzionari credono sempre più che ne' l'Ucraina ne' la Russia saranno in grado di raggiungere i loro obiettivi della guerra, per cui ritengono che l'inverno, quando il ritmo della guerra rallenta, sia il momento di avviare i negoziati tra i due paesi. È quanto scrive il sito ucraino Unian, che cita la NBC News. I rappresentanti delle agenzie di difesa occidentali - afferma il sito - mettono in dubbio la capacità dell'Ucraina di espellere completamente gli invasori russi dai territori conquistati. "Tutto rallenta in inverno. C'è potenziale per i negoziati, vorremmo vederli accadere", ha detto una delle fonti a NBC News.