Zelensky: a Kherson distrutte infrastrutture. Oggi blackout programmati a Kiev e in 8 regioni

Zelensky: a Kherson distrutte distrutte infrastrutture critiche

Le forze russe hanno distrutto tutte le infrastrutture critiche a Kherson prima di ritirarsi definitivamente: lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I russi hanno distrutto “reti di comunicazione, acqua, riscaldamento, elettricità”, ha elencato nel tradizionale messaggio-video alla nazione pubblicato sul suo account Telegram. "Ma ricostruiremo tutto".Zelensky ha anche preannunciato che, "come Kherson, saranno liberati anche il Donbass e la Crimea", che saluteranno "i soldati ucraini con bandiere ucraine come a Kherson. Vedremo sicuramente le nostre truppe accolte con bandiere ucraine e ce ne saranno centinaia per le strade il giorno della liberazione". Il Presidente ucraino aggiunge che oggi ci saranno blackout programmati a Kiev e in 8 regioni. Questo spiega “perchè è stato danneggiato il sistema elettrico e ci vuole tempo per effettuare le riparazioni”.