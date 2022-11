Attacco missilistico russo su zona industriale di Kharkiv

Yellen: stop guerra russa imperativo morale ed economico

Il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen ha affermato che porre fine alla guerra in Ucraina è il modo migliore per porre fine al tumulto economico mondiale, aumentando la pressione sulla Russia in vista del vertice del G20 in Indonesia. "Porre fine alla guerra russa è un imperativo morale e la cosa migliore che possiamo fare per

l'economia globale", ha detto Yellen incontrando l'omologo francese Bruno Le Maire.