Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 266

Ambasciatore polacco: incidente del missile è colpa di Mosca

L'ambasciatore polacco presso la NATO, Tomasz Szatkowski, ha dichiarato che la "responsabilità finale è della Russia", riferendosi al missile che ha colpito il territorio polacco causando la morte di due persone. Parlando alla CNN, l'ambasciatore Tomasz Szatkowski ha affermato che l'incidente non sarebbe avvenuto se la Russia non avesse attaccato l'Ucraina e non avesse commesso crimini di guerra attaccando infrastrutture civili. "La responsabilità finale è della Russia", ha detto Szatkowski. Alla domanda su come si sentano i polacchi dopo l'incidente, Szatkowski ha risposto che "un certo livello di apprensione è comprensibile", aggiungendo che le autorità stanno facendo molto per rassicurare la popolazione.